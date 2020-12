Disarstar wünscht sich mehr Politik in Musik

„Es ist das politische Manifest, das Deutschrap jetzt unbedingt braucht“ – mit diesen Worten kündigt „Check Your Head“ das neue Album „Deutscher Oktober“ von Disarstar an.

Allerdings müssen sich die Fans darauf noch etwas gedulden, denn diese Platte erscheint am 12. März 2021. Der Musiker selbst meinte, dass er seine Inspiration für seinen taffen Sozialrealismus in Ländern wie Frankreich, England und den USA findet. Er sagte: „In diesen Ländern gibt es Leute, die krass politisch sind, aber trotzdem popkulturelle Relevanz haben, wie zum Beispiel Stormzy oder Kendrick Lamar. So was fehlt mir in Deutschland, dazu gibt es hier kein Äquivalent.“

Disarstar hat übrigens erst dieses Frühjahr sein Album „Klassenkampf & Kitsch“ veröffentlicht.

Foto: (c) Maximillian König / Warner Music