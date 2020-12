Dolly Parton: „Ich werde nie alt“

Dolly Parton steht offen dazu, dass sie mit Operationen, Make-up und guter Beleuchtung nachhilft, sodass sie so jung wie möglich aussieht. Doch das ist nicht das Wichtigste.

Bei „The Oprah Conversation“ sagte die Country-Sängerin: „Mehr als alles andere geht es darum, was aus deinem Inneren kommt. Es geht um die Einstellung, die nach außen scheint. Manchmal lässt dich das jung fühlen und du erscheinst für andere Menschen jung.“ Und wenn all das nicht hilft, dann vielleicht Starrsinn und Dickköpfigkeit. Parton meinte weiter: „Ich drücke mein Leben nicht in Zahlen aus. Ich werde nie alt, denn ich habe gar keine Zeit, als zu werden. Ich kann nicht lange genug stoppen, um alt zu werden.“

Kein Wunder also, dass Dolly Parton trotz ihrer 74 Jahre nicht daran denkt, in Rente zu gehen.

