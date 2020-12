Donald Trump macht einfach weiter

Donald Trump regiert derzeit einfach weiter und trifft Entscheidungen, welche Joe Biden wahrscheinlich direkt wieder zurücknehmen wird. Das Verhältnis zu China ist eh schon stark belastet, nun vergiftet Trump es weiter. Die Schwarze Liste der Unternehmen, mit denen amerikanische Unternehmen nicht weiter wirtschaften dürfen, soll jetzt weiter wachsen. Der Chiphersteller SMIC und der Öl- und Gasproduzenten CNOOC sollen jetzt auf dieser Liste landen. Dies berichtet unter anderem das Handelsblatt.

Viele Promis haben gegen dieses Verhalten gewettert, weil dadurch manche amerikanische Unternehmen auf dem Weltmarkt schwerer bestehen können und Arbeitsplätze in den USA gefährdet seien. Bereits in der letzten Woche hatte Trump die Liste um 89 chinesische Firmen ergänzt, was teilweise nicht nachvollziehbar ist. Das Übergangsteam von Biden lehnte bis jetzt einen Kommentar ab.

Derzeit bleibt abzuwarten wie weit der amtierende Präsident noch geht um seine eigene Zukunft zu sichern und es seinem Nachfolger schwer zu machen. Amerikanische Promis trauen es Biden und seinem Team allerdings zu den Scherbenhaufen zusammen zukehren.

