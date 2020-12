„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ darf an Weihnachten nicht fehlen

Neben Keksen, Kerzen und weihnachtlicher Dekoration darf eines in der Weihnachtszeit nicht fehlen, und das ist das Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Den Klassiker gibt’s dieses Jahr gleich 19 Mal im Fernsehen, zwei Termine sind aber bereits verstrichen. Hardcore-Fans können sich den Film aber das ganze Jahr über anschauen, bei den Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime, TV Now und Magenta TV (in der Flatrate) ist er durchgehend verfügbar.

Und hier alle TV-Termine:

Sonntag, 13. Dezember, 13.20 Uhr: WDR

Sonntag, 20. Dezember, 12.05 Uhr: BR

Sonntag, 20. Dezember, 14.15 Uhr: ONE

Sonntag, 20. Dezember, 15.05 Uhr: NDR

Donnerstag, 24. Dezember, 12.15 Uhr: Das Erste

Donnerstag, 24. Dezember, 16.05 Uhr: NDR

Donnerstag, 24. Dezember, 18.50 Uhr: ONE

Donnerstag, 24. Dezember, 20.15 Uhr: WDR

Donnerstag, 24. Dezember, 22.30 Uhr: SWR

Donnerstag, 24. Dezember, 23.15 Uhr: RBB

Freitag, 25. Dezember, 11.25 Uhr: Das Erste

Freitag, 25. Dezember, 20.15 Uhr: NDR

Samstag, 26. Dezember, 16.05 Uhr: MDR

Samstag, 26. Dezember, 16.40 Uhr: ONE

Sonntag, 27. Dezember, 12.00 Uhr: KiKA

Freitag, 1. Januar, 16.30 Uhr: RBB

Mittwoch, 6. Januar, 08.05 Uhr: BR

Foto: (c) LooMee TV