Dua Lipa: „Letzter Videodreh des Jahres“

Dua Lipa scheint für ihre Fans zum Abschluss des Jahres noch ein Musikvideo parat zu haben. Jedenfalls lässt sich so ihr „Instagram“-Eintrag interpretieren.

In ihrer Story postete die Sängerin nämlich ein Selfie, auf dem sie stark geschminkt ist. Dabei blickt sie etwas müde in die Kamera. Dazu schrieb Dua: „Letzter Videodreh des Jahres… erledigt!“ Um was genau für ein Video es sich handelt, hat die 25-Jährige allerdings nicht verraten.

Dua Lipa lässt ihre Fans übrigens seit gestern (15.12.) hinter die Kulissen beim Songschreibe-Prozess blicken.

Foto: (c) Universal Music