Eddie Van Halen: Erstmal keine Veröffentlichung von Archiv-Material

Bisher unveröffentlichte Songs von Eddie Van Halen werden auch nach dem Tod des Musikers nicht so schnell das Licht der Welt erblicken.

Das hat sein Sohn Wolfgang der „Oakland Press“ gesagt. Wörtlich meinte er: „Das wird lange Zeit nicht passieren. Ich habe keine Ahnung, ob das, was sich in seinem Safe befindet, es überhaupt wert ist, veröffentlicht zu werden. Bis zu einem gewissen Grad hat mein Vater all das gute Zeug herausgebracht.“

Eddie Van Halen starb im Oktober (06.10.) im Alter von 65 Jahren an Krebs.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos