Eddie Van Halen und Albert Einstein

Eddie Van Halens Sohn Wolfgang verglich seinen verstorbenen Vater kürzlich mit Albert Einstein. Der großartige Gitarrist verstarb am 6. Oktober an den Folgen seiner Krebserkrankung. Für seinen Sohn und viele Fans und Musiker war er ein Genie.

In der Sendung „The Afternoon Program“ des Radiosenders „102.9 The Hog“ verglich er Van Halen mit Einstein: „Ich denke, es verhielt sich genauso mit Albert Einstein. Der konnte sich nicht seine Schuhe binden. Es gibt da ein Sprichwort, wonach du solch ein Genie bist, dass es schwer ist, das anderen zu vermitteln. So bist du dann einfach.“

Im Alter von 16 Jahren stieg Wolfgang Van Halen in die Fußstapfen von Bassist Michael Anthony und ging 2007 mit der Band „Van Halen“ auf Tour.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos