Eddie Van Halen war ein furchtbarer Lehrer

Am 6. Oktober ist Eddie Van Halen an Krebs gestorben. Er war einer der begnadesten Gitarristen weltweit. Doch konnte er seine Gabe nicht richtig weitervermitteln. Das hat zumindest sein Sohn Wolfgang Van Halen in einem Interview in der Sendung „The Afternoon Programm“ beim Radiosender „102.9 The Hog“ erzählt.

Er sagte: „Er brachte mir nicht bei, Gitarre zu spielen. Er war ein furchtbarer Lehrer. Das Einzige, was er mit auf der Gitarre beibrachte, waren Power Chords. Danach brachte ich es mir selbst bei. Manchmal habe ich ihn gefragt, wie man etwas spielt. Und dann war er einfach er selbst, sprich: ein legendärer Gitarrist. Er konnte mir nicht wirklich helfen, Punkt A mit Punkt B zu verbinden. Er spielte es einfach und sagte: ‚Mach‘ das so‘, weil es so einfach für ihn war. Ich habe dann immer gelacht und gemeint: ‚Okay.’“

Wolfgang Van Halen fing mit zwölf Jahren an, Gitarre spielen zu lernen. Nach eigenen Angaben, weil er den Song ‘316’, den sein Vater für ihn geschrieben hatte, in der sechsten Klasse bei einer Talentshow an seiner Schule spielen wollte.

