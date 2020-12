Elizabeth Hurley und Damian Hurley: Weihnachtlich im Partnerlook

Die beiden scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian Hurley waren definitiv in Weihnachtsstimmung, als die beiden zusammen Fotos von sich in identischen Weihnachtspullovern teilten.

Beide haben den Stachel der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommen und waren gezwungen, zu Hause zu bleiben und in Quarantäne zu gehen. Bereits im April beklagte Damian, dass er 18 Jahre alt wurde und keine große Feier veranstalten konnte. Für viele Menschen ist es auch ein schwieriges Weihnachtsfest. Diejenigen, denen es am besten geht, sind diejenigen, die enge, gesunde Beziehungen zu ihrer unmittelbaren Familie haben, und es steht außer Frage, dass Damian und Elizabeth in diese Kategorie fallen.

Die Mutter und der Sohn scheinen sehr eng befreundet zu sein und das ist immer ein Geschenk, das nicht alle Eltern genießen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos