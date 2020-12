Ellie Goulding fordert mehr Transparenz bei Music Awards

Wie werden eigentlich die Nominierten und auch die Gewinnerinnen und Gewinner bei Musikpreisen ausgewählt? Die Frage stellt sich wieder vielen, nachdem in der letzten Woche die Nominierungen für die Grammys bekannt gegeben wurden. Auch Ellie Goulding stellt sich diese Frage und hat einen Beitrag für „Medium“ geschrieben, in dem sie mehr Transparenz bei diesen Prozessen fordert.

Unter dem Titel „Der Beginn eines Gesprächs …“ schreibt sie: „Ich sitze hier und frage mich, wann die Branche aufgehört hat, die Impulse zu reflektieren, die uns als Musiker antreiben. (…) Ich sitze hier und wundere mich darüber, die Künstler in anderen Bereichen – Kunst, Tanz, Film – für ihre bemerkenswerten Werke identifiziert und gelobt werden, nicht wegen (ihrer) bemerkenswerten Körper oder Arbeitsbeziehungen. (…) Menschen werden – in Form von Nominierungen und Kategoriesrungen – aus schwer zu entziffernden Gründen ausgezeichnet.“ Die 33-Jährige fährt fort, in dem sie fragt: „Was macht die Wertigkeit einer Auszeichnung aus?“ und „Wer entscheidet über diese Würdigkeit?“

Ellie Goulding beendet ihren Text übrigens mit den Worten: „Ich und so viele andere, wollen einfach Transparenz. (…) Es ist an der Zeit, eine größere Diskussion darüber zu führen, wohin wir gehen und wie wir diejenigen anerkennen und belohnen, die offen gesagt der Grund sind, warum diese Branche überhaupt existiert.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos