Ellie Goulding: Fröstelnde Zukunftsgedanken

Nach einem Jahr, in dem so gut wie gar keine Live-Konzerte stattfinden konnten, sind die Künstler sicherlich noch einmal aufgeregter, wenn sie 2021 wieder auf die Bühne steigen dürfen. Zumindest ergeht es so Ellie Goulding. Nächstes Frühjahr tritt die Sängerin vereinzelt in ihrer Heimat Großbritannien auf und macht sich schon jetzt erste Gedanken dazu.

In ihrer „Instagram“-Story schrieb sie: „Mit welchem Song soll ich die ‚Brightest Blue‘-Tour nächstes Jahr eröffnen? Das lässt mich frösteln!“

Welche Vorschläge ihre Fans für den Eröffnungssong haben, sind noch nicht bekannt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos