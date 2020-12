Ellie Goulding und der besondere Song

Große Freude bei Ellie Goulding: Ihr Hit „Love Me Like You Do“ hat mittlerweile über eine Milliarde Streams auf „Spotify“ generiert.

Die Sängerin bedankte sich bei ihren Fans auf „Instagram“ dafür und ließ ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Sie schrieb: „Ich wusste schon immer, dass dieser Song etwas Besonderes ist. Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe und es mir zugesprochen wurde, ihn zu singen, wusste ich, dass er dieses besondere Etwas hat. Heute sind wir hier mit über eine Milliarde Streams auf ‚Spotify‘. Es ist sicher zu sagen, dass ihr alle dieses besondere Etwas angenommen habt. Ich bin euch für immer dankbar und auch den Menschen, die geholfen haben, diesen Song zu kreieren: Max, Savan, Ilya, Ali und Tove.

„Love Me Like You Do“ ist übrigens Teil des Soundtracks zu „Fifty Shades of Grey“.

