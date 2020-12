Ellie Goulding und die herzerwärmende Fanpost

Zu dieser Jahreszeit bekommt eigentlich nur das Christkind so schöne Nachrichten, doch dieses Jahr auch Ellie Goulding. Die Sängerin veröffentlichte in ihrer „Instagram“-Story ein Foto von einer Karte, in der ihr eine sehr junge Anhängerin schrieb: „Liebe Ellie, Ich liebe deine Musik. Ich bin dein allergrößter Fan. Mein Lieblingssong ist ‚Starry Eyed‘! Alles Liebe von Ellie.“

Goulding selbst meinte dazu: „Deine Fanpost wird mit immer mein Herz erwärmen. Vielen Dank!“

Ellie Goulding hat übrigens eine EP mit ihrem Weihnachtssongs herausgebracht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos