Elton John: Das ist für ihn wirklich wichtig

Obwohl Elton John eine erfolgreiche und langandauernde Karriere vorweisen kann, ist das nicht seine größte Errungenschaft.

Dem „Goldmine Magazine“ sagte der Musiker dazu: „Ich bin so glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, in den letzten 50 Jahren das zu tun, was ich so sehr liebe. Aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann ist das ohne Zweifel ein der besten Zeiten meines Lebens gewesen. All das änderte sich, als David [Furnish, Ehemann] und ich unsere Jungs bekamen. Wenn man Kinder hat, dann kann man gar nicht anders, als zurückzuschauen, wie man dahin gekommen ist und die Schönheit, die mein jetziges Leben ist. Sie haben mir geholfen, mich auf die Gegenwart zu konzentrieren und stellen sich, dass ich meine Vergangenheit wertschätze.“ Deswegen würde John auch nichts daran ändern wollen: „Eine Familie zu haben, die ich anbete und so sehr schätze, lässt mich erkennen, dass dies genau das ist, wo ich für den Rest meines Lebens sein möchte, bei ihnen.“

Elton John beendet deswegen seine Tour-Karriere, um mehr Zeit mit seinem Ehemann und seinen beiden Söhnen verbringen zu können.

