Elton John liefert erfolgreichste Tournee 2020

Auch, wenn dieses Jahr Tournee praktisch gar nicht stattgefunden haben, so hat in den ersten drei Monaten des Jahres kein anderer Künstler mit Konzerten so viel eingenommen wie Elton John. Mit seiner Abschiedstournee spülte der Sänger insgesamt 2020 114,1 Millionen Dollar ein, bis diese Mitte März ausgesetzt wurde, berichtet „billboard.com“.

Ihm folgt auf Platz zwei keine Geringere als Céline Dion, deren „The Courage“-Tour insgesamt 84,6 Millionen Dollar einbrachte. Bronze geht an „U2“, die weit abgeschlagen 10,4 Millionen Dollar einspielten.

Hier die Top Five der erfolgreichsten Tourneen 2020:

1. Elton John

2. Céline Dion

3. U2

4. Das Trans-Sibirian-Orchestra

5. Post Malone

Foto: (c) Solarpix / PR Photos