Elton John: „Niemand braucht im Moment eine weitere Elton John-Platte“

Während viele Stars die konzertfreie Zeit nutzen, um an neuer Musik zu arbeiten, macht Elton John das nicht. Er hat noch nicht den Weg ins Studio gefunden.

Dem „Record Collector Magazine“ erklärte er dazu: „Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes tun werden und das fühlt sich verdammt großartig an. Ich denke nicht, dass es für mich Zeit ist, über Aufnahmen nachzudenken. Ich bin ein Vater und ich liebe es, ein Vater zu sein. Ich will wieder in den Aufnahmemodus kommen und ich werde auch schon wieder in den Aufnahmemodus kommen. Aber im Moment braucht niemand eine weitere Elton John-Platte.“

Und nach der Coronavirus-Pandemie stehen für Elton John auch erstmal die restlichen Termine seiner Abschiedstournee an.

Foto: (c) Landmark / PR Photos