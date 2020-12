„Evanescence“: Neues Album kommt im März!

Das lange Warten hat ein Ende“: Nach fast zehn Jahren Wartezeit dürfen sich die Fans von „Evanescence“ auf ein neues Album freuen.

Wie „Bang Showbiz“ berichtet, will die Rockband am 26. März 2021 ihr neues Werk an den Start bringen. Über die Entstehung des Albums sagte Sängerin Amy Lee im Interview mit der Website „Songwriter Universe“: „Es war ein anderer Prozess für uns. Sogar vor der Pandemie wollte ich es anders machen. Anstatt all unsere Songs zu schreiben und fertigzustellen und dann ins Studio zu gehen und es traditionell aufzunehmen, habe ich genossen, wie wir unseren Terminplan in den letzten paar Jahren strukturiert haben, da wir die Dinge einfach aufteilen.“ Weiter fügte sie hinzu: „Wir gingen sechs Wochen lang auf Tour, dann beendeten wir sie und verbrachten ein wenig Zeit mit unserer Familie. Dann taten wir uns wieder zusammen und schrieben Musik.“

Übrigens: Wer jetzt schon vorbestellt, bekommt einen Vorgeschmack mit gleich vier Singles, nämlich „Yeah Right“, „Use My Voice“, „The Game Is Over“ und „Wasted On You“.

Foto: (c) LooMee TV