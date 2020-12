Ex-„No Anges“-Star Lucy Diakovska: Erstes Weihnachten ohne ihre Mutter

Lucy Diakovska feiert dieses Jahr traurige Weihnachten. Im Frühling 2019 erlitt die Mutter des Ex-„No Angels“-Stars einen Schlaganfall, im Februar 2020 starb sie. Nun muss Lucy in diesem Jahr zum ersten Mal Weihnachten ohne ihre geliebte Mama feiern.

Gegenüber der „Bunte“ erklärt die Sängerin, dass der Schmerz vor allem in der Weihnachtszeit am schlimmsten sei. Sie sagt: „Mein Leben wird nie wieder dasselbe sein, der Alltag wird sich nie wieder erholen. Dieses schwarze Loch bleibt für immer bestehen. Natürlich gibt es schöne und glückliche Momente, die man genießt, aber die dauern nicht mehr so lange an – weil ich sie nicht mehr mit meinem wichtigsten Menschen teilen kann.“

Besonders tragisch: Ihre Mutter wird die Reunion der „No Angeles“ nicht mehr miterleben. Erst vor Kurzem machte die Girlband, die in den 00er Jahren große Erfolge gefeiert hatte, ihr Comeback öffentlich.

Foto: (c) LooMee TV