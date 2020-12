Felix Jaehn: „Habe gelernt, auf meine Kopfhörer zu vertrauen“

Bevor ein Song veröffentlicht wird, wird er erstmal ausgiebig optimiert. Für die meisten heißt das: ran an die Monitore. Für Felix Jaehn heißt das: erstmal hinlegen! Der Musiker vertraut beim letzten Feinschliff voll und ganz auf seine Ohren.

Jaehn postete auf „Instagram“ ein Bild, das zeigt, wie er mit geschlossenen Augen und aufgesetzten Kopfhörern auf dem Boden liegt. Dazu schrieb er: „Genau so höre ich jeden meiner Songs an, bevor ich sie final an mein Team schicke. Viele Produzenten setzen sich für die finalen Checks an Monitore, (…) aber ich habe gelernt, einfach auf meine Kopfhörer zu vertrauen.“ In der Ruhe liegt die Kraft.

Übrigens: Felix Jaehn ist Fan von Sammy Deluxe.

