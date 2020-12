„Foo Fighters“: Taylor Hawkins gründet neue Band mit …

Taylor Hawkins von den „Foo Fighters“ und Matt Cameron von „Pearl Jam“ haben eine neue Band gegründet. Die beiden Schlagzeuger arbeiten unter dem Namen „Nighttime Boogie Association“ zusammen, seit sie 2019 an einem Tributkonzert an den verstorbenen „Soundgarden“-Frontmann Chris Cornell teilgenommen haben. Die Band hat jetzt ihre ersten beiden Tracks geteilt: „Long in the Tooth“ und „The Path We’re On“.

Gegenüber „Rolling Stone“ sagte Hawkins über ersteren Song: „Er hat mir eine lustige kleine funky Drum-Maschine mit einigen Foghat-Gitarren geschickt, und ich habe sie wie heute im Computer zerschnitten, und wir haben daraus einfach einen Song gemacht. Ich habe es Matt geschickt und er meinte: ‚Das ist wirklich cool.‘ Und ich sagte: ‚Du wirst echtes Schlagzeug drauflegen, oder?‘ Wir sind schließlich zwei Schlagzeuger in wohl zwei der größeren Rocks Bands auf dem Planeten, und wir werden kein richtiges Schlagzeug haben. Das ist ein bisschen radikal.

Obwohl ihnen die gemeinsame Arbeit Spaß macht, wollen Taylor Hawkins und Matt Cameron das Projekt klein halten. Hawkins fügte dem „Rolling Stone“ hinzu: „Wir machen das zum Spaß. Ich und Matt haben nicht vor, Villen davon zu kaufen.“

Foto: (c) gotpap / PR Photos