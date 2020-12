Gary Barlow: Bei „Music Played By Humans“ machte er keine Abstriche

Beim Song schreiben hält sich Gary Barlow an eine einfache Regel: so einfach, aber ausgeklügelt wie möglich. Auch wenn er sich bei seiner aktuellen Platte „Music Played By Humans“ nicht immer daran gehalten hat.

Der „BBC“ sagte der Sänger dazu: „Wenn man Popmusik schreibt, dann sollte man immer versuche, es so einfach, aber gleichzeitig auch ausgeklügelt wie möglich zu machen. Aber bei dem hier dachte ich mir: ‚Oh, hier ist eine große None. Die werde ich einfügen!‘ Ich habe auf keine Weise das geistige Niveau gesengt.“

Gary Barlow fühlt sich als Songschreiber nicht mehr so selbstbewusst wie früher einmal.

