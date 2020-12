George Ezra, der glücklichste Mensch der Welt

George Ezra ist unglaublich dankbar, für all den Erfolg, den er in seiner Karriere schon hatte.

In seinem Podcast „Phone A Friend“ erzählte er seinem Kumpel Ollie MN: „Ich fühle mich wie einer der glücklichsten Menschen auf der Welt. Letzte Woche sang ich ein paar Zeilen ein und ich dachte mir: ‚Verdammt George, du machst das echt. Das ist dein Traum.‘“ Über seine bisherigen Aufnahmen sagte Ezra noch: „Ich liebe wirklich, was ich aufnehme und ich kann es nicht erwarten, mit meinen Freunden von nah und fern dazu abzurocken, wenn es wieder an der Zeit ist.“

Bis dahin müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden, denn die Aufnahmen von George Ezra sind noch nicht spruchreif.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos