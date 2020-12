“Google”: Die meistgesuchten Schauspieler 2020 weltweit

Der Name Tom Hanks ist dieses Jahr in der Kategorie „Schauspieler und Schauspielerinnen“ weltweit am häufigsten in der Suchmaschine „Google“ eingegeben worden. Das hat wohl damit zu tun, dass Hanks und seine Frau gleich zu Beginn der Pandemie an dem Coronavirus erkrankten. Das hat das Unternehmen jetzt in seinem Jahresrückblick bekanntgegeben. Auf Platz zwei landet Joaquin Phoenix, der dieses Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Bronze geht an den indischen Schauspieler Amitabh Bachchan.

Hier die Top Ten der weltweit am häufigsten gesuchten Schauspieler und Schauspielerinnen:

1. Tom Hanks

2. Joaquin Phoenix

3. Amitabh Bachchan

4. Ricky Gervais

5. Jada Pinkett Smith

6. Justin Hartley

7. Lea Michele

8. Eleazar Gómez

9. Ansel Elgort

10. Michail Olegowitsch Jefremow

Foto: (c) Landmark / PR Photos