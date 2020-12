Grammys 2021: Will Ferrell und die schockierende Nominierung

Mit der Grammy-Nominierung hat Will Ferrell ja überhaupt nicht gerechnet. Die Songs zu seinem Film „Eurovision Song Contest“ wurden tatsächlich in der Kategorie „Beste Compilation für visuelle Medien“ als ein möglicher Award-Gewinner aufgenommen.

Darauf angesprochen meinte Ferrell gegenüber dem „Variety Magazine“: „Es gab viel Gerede im Vorfeld darüber, dass es viele gute Songs sind, die nominiert werden sollten. Es ist großartig, so erwähnt zu werden. Dann aber tatsächlich für den Soundtrack nominiert zu sein und zu wissen, dass all diese wunderbaren Menschen wie Savan Kotecha und Molly Sandén die Anerkennung bekommen – das ist so verdient.“

Will Ferrell bekommt übrigens Konkurrenz von „A Beautiful Day In The Neighborhood“, „Bill & Ted Face The Music“, „Frozen 2“ und „Jojo Rabbit“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos