„Guns N‘ Roses“: Slash flippt aus

Künstler und Bands müssen sich in Zeiten ohne Konzerte kreative Dinge einfallen lassen, um ihren Fans näher zu sein. Deshalb haben sich „Guns N‘ Roses“ jetzt etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Es gibt jetzt Flipperautomaten, die sogar „GN’R“-Gitarrist Slash überraschten. Das berichtete „rollingstone.de“. Der war als Co-Designer an der Gestaltung der Flipperautomaten beteiligt. Jetzt erzählte er von seiner Zusammenarbeit mit „Jersey Jack Pinball“. Das Wichtigste bei den „Not in This Lifetime“-Automaten war natürlich die richtige Musik. Die Spielautomaten haben also eine „Not In This Lifetime“-Setlist von 21-Songs. Sogar die Lightshow der Konzerte wurde nachempfunden und Live-Videomaterial gibt es auch.

Slash selbst besitzt 17 Spielautomaten und ist seit den frühen Neunzigern Fan der bunten Flipper.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos