Gwen Stefani und Blake Shelton: Hochzeit doch erst nächstes Jahr?

Seit ihrer Verlobung im Oktober, wird heftig spekuliert, wann denn nun die Hochzeit von Gwen Stefani und Blake Shelton stattfinden wird. Erst kürzlich hieß es aus Insiderkreisen noch, die Hochzeit solle noch in diesem Jahr stattfinden, doch das soll nicht stimmen. Das wäre auch reichlich knapp, wenn man bedenkt, dass dieses Jahr noch drei Wochen lang ist.

Eine Quelle sagte nun gegenüber „US Weekly“, dass Gwen und ihre Kinder die meiste Zeit auf Blakes Ranch in Oklahoma verbracht haben. Dort hat sich Blake auch schon was ganz Besonderes einfallen lassen. Der Insider erzählte: „Blake hat mit ein wenig Hilfe eine kleine Kapelle auf seiner Ranch gebaut. Es ist wirklich eine Hommage an ihre Liebe. Sie werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres in der Kapelle heiraten.“

Gwen Stefani und Blake Shelton sind seit fünf Jahren ein Paar.

