Haftbefehl: „Das Album ist ready“

Gute Nachrichten für alle Fans von Haftbefehl:

Der Rapper hat nach der Veröffentlichung seiner Platte „Das weiße Album“ im Juni direkt mit der Arbeit an seinem neuen Werk „Das schwarze Album“ angefangen. Und offenbar ist er damit schon so gut wie fertig. In seiner „Instagram“-Story meinte Haftbefehl jedenfalls: „Ich habe dieses Jahr noch gar keinen Urlaub gemacht, damit ihr euer Album kriegt. Das Album ist ready.“

Ein genaues Erscheinungsdatum steht zwar noch nicht fest, allerdings verriet Haftbefehl, dass er hofft, das Album im Februar oder März 2021 herauszubringen.

Foto: (c) Brede