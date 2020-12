Hailey Bieber über das Geheimnis schöner Haut

Hailey Bieber offenbart sehr ausführlich ihr Geheimnis für eine schöne Haut. Beim Blick auf Bilder von ihr oder auch bei Videoaufnahmen fällt nicht nur ihren Fans auf, dass sie wirklich unfassbar klare Haut hat.

Das Model erzählte „BAZAAR.com“ dazu: „Meine Haut fühlt sich am besten an, wenn ich im Meer gewesen bin. Salzwasser ist der beste Hautheiler für mich, und ich habe festgestellt, dass die Natur am beruhigendsten für meine empfindliche Haut ist. Meine Schönheitsphilosophie ist es, saubere und nährende Produkte mit Inhaltsstoffen aus der Erde zu finden, die wissenschaftlich belegt sind. Ich habe kürzlich diese ganze Welt der natürlichen Kosmetik entdeckt, die ich liebe.“

Hailey nutzte den Corona-Logdown als Chance, um mit ihrer Hautpflege zu experimentieren. Sie sagte: „Nachdem der Logdown verhängt wurde, habe ich angefangen, verschiedene Gesichtsmasken auszuprobieren und mir eine Gesichtsmassage zu gönnen. Ich arbeite mit einem Massagetherapeuten in L.A. zusammen, der mir viel über Gua Sha beigebracht hat, und ich bin ein großer Anhänger der Gesichtsmassage, um die Haut frisch und jung aussehen zu lassen. Außerdem fühlt es sich so luxuriös an. Ich liebe es, in einem Dampfbad zu schwitzen und dann mit kaltem Wasser nachzuspülen, besonders während der Grippezeit oder wenn man eine Erkältung im Anmarsch spürt. Es ist auch ein guter Stressabbau.“

Da es hier auch günstige Möglichkeiten gibt, ist es tatsächlich eine gute Empfehlung für gewonnene Freizeit.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos