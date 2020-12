„Haim“: Erster eigener Weihnachtssong 2020

„Haim“ haben ihre persönliche Achterbahnfahrt im Jahr 2020 in einem Weihnachtssong zusammengefasst.

„Christmas Wrapping 2020 (All I Want for Christmas is a Vaccine)“ ist ihr erster Weihnachtshit. Darin singen sie über all die Höhen und Tiefen des Jahres: „Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich dachte, ich träume noch. Nominierte für das Album des Jahres. Scheint, als würden Juden jetzt Mainstream. News Alert: Oh Gott, was ist passiert?“ Auch das Musikvideo ist jetzt raus. Dabei wird der Songtext zum Mitsingen direkt mitgeliefert.

Natürlich sind auch die Coronavirus-Pandemie, die US-Wahlen und Cardi Bs und Megan Thee Stallions Hit „WAP“ ein Thema in dem neuen Song von „Haim“.

