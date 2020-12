Halle Berry: Ex von Freundin ist Tabu

In ihrer Vorstellung kann es nicht funktionieren den Ex einer Freundin zu daten! Halle Berry glaubt sogar, dass es eine „Kardinalsünde“ ist. Sie sprach darüber in einer Episode von „Bad & Booshy“, ihrer Instagram-Serie, in der sie offene Fragen von Fans beantwortet, nachdem ein Fan fragte, ob sie jemals mit dem „Ex-Freund oder Ex-Mann einer Freundin“ ausgehen würde.

Sie antwortete: „Niemals! Niemals! Das ist eine Kardinalssünde. Man trifft sich nicht mit den Ex-Freunden seiner besten Freundin. Wenn ich dich kenne, date ich nicht deine Vergangenheit, weil das einfach nicht cool ist. Mein Seelenverwandter ist nicht der Ex von jemandem, den ich kenne.“

Diese Aussage birgt eine gewisse Logik, aber kann es nicht dennoch passieren, dass man sich einfach verliebt?!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos