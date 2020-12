Halsey bedankt sich bei Taylor Swift

Mit ihrem zweiten Überraschungsalbum „Evermore“ hat Taylor Swift nicht nur ihre Fans erneut begeistert, sondern auch ihre gute Freundin Halsey.

Diese schrieb auf „Twitter“ nämlich an ihre Kollegin gerichtet: „Ich liebe Taylor Swift einfach dafür, dass sie sich dazu verpflichtet hat, in so einer Zeit, von der sie weiß, dass viele ihre Fans vielleicht leiden, so viel Musik zu veröffentlichen. Das ist die am wenigsten profitable Ära für die Musik, in der wir je gelebt haben und sie arbeitet so hart, denn sie weiß, dass es die Menschen glücklich macht. Das ist doch etwas!“

Taylor Swift war übrigens ganz gerührt von dieser Nachricht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos