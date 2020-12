Harry Styles hatte Angst bei seinem Solo-Debütalbum

2017 hat Harry Styles erstmals Musik allein veröffentlicht. Bei seinem Solo-Album „Harry Styles“ hatte er Angst, etwas falsch zu machen. Und das hört er auch heute noch.

Im Gespräch mit „Variety“ sagte der Sänger: „Ich liebe dieses Album so sehr, weil es eine besondere Zeit in meinem Leben darstellt, aber wenn ich es mir anhöre – besonders klanglich und textlich – höre ich Stellen, an denen ich auf Nummer sicher ging. Ich hatte Angst, es falsch zu machen.“

Harry Styles steht momentan übrigens für das Projekt „Don´t Worry darling“ vor der Kamera.

