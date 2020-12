Harry Styles zurück am Set

Harry Styles wurde jetzt am Filmset zu seinem aktuellen Projekt „Don’t Worry darling“ gesichtet. Nach der Corona-bedingten Drehpause, scheint es jetzt als weiterzugehen.

Styles spielt in dem Film an der Seite von Florence Pugh und Chris Pine, Olivia Wilde führt Regie. Und die hat sich jetzt in ihrer „Instagram“-Story an die besorgten Fans gewandt, die es nicht so gut finden, dass die Dreharbeiten jetzt weiter gehen. Sie schrieb: „Hi, an alle, die sich Sorgen um uns und um ‚Don’t Worry Darling‘ machen. (…) Alles ist Ok, wir werden einfach weiter hart arbeiten. Ich wollte mich bei jedem bedanken, der sich erkundigt hat und bei unserer unglaublichen Crew. Ich liebe euch, ihr seid meine Familie.“

Harry Styles ist nicht nur ein toller Schauspieler und ein begnadeter Sänger, er hat es auch als erster Mann solo aufs Cover der „Vogue“ geschafft.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos