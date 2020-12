Hayley Williams mit neuer LP

„Paramore“-Frontfrau Hayley Williams hat vorgestern (18.12.) ihre neue LP „Self-Serenades“ veröffentlicht. Darauf gibt es drei Songs: die Akustikversionen von „Simmer“, „Why We Ever“ und „Find Me Here“. Die ersten beiden Songs wurden bereits veröffentlicht, neu ist „Find Me Here“.

„NME“ schreibt darüber: „Der neue Track läuft in knapp zwei Minuten und steht in starkem Kontrast zu den Instrumenten, die in ‚Petals for Armor‘ zu finden sind, passt aber gut zu den beiden anderen Tracks der neuen EP.“ Zusätzlich zu den digitalen Formaten soll die LP auf einem 10-Zoll-Vinyl in limitierter Auflage erscheinen.

Trotz ihrer Solo-Karriere will Hayley Williams „Paramore“ aber treu bleiben.

Foto: (c) Lindsey Byrnes / Warner Music