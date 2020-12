Heidi Klum: Tochter Leni tritt in ihre Fußstapfen

Heidi Klum hatte schon angekündigt, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis ihre Tochter Leni mit dem Modeln startet. Und jetzt ist es so weit: zusammen mit Mama Heidi ist Leni auf dem aktuellen deutschen „Vogue“-Cover.

Im Titelinterview sagte die 16-Jährige, dass sie gerne schon früher angefangen hätte. Weiter meinte sie: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich es selbst als Model versuchen würde. Das erste Angebot kam, als ich erst zwölf oder dreizehn Jahre alt war, von einer Marke, die ich gern getragen habe: Brandy Melville. Damals habe ich Mama angebettelt, aber keine Chance! Inzwischen verstehe ich, dass es zu früh gewesen wäre.“

Obwohl Leni Klum von Heidi lernt, war sie beim Fotoshooting aufgeregt. Sie sagte anschließend: „Auch wenn ich gerade total müde und hungrig bin, kann ich gar nicht ausdrücken, wie toll der Tag im Studio war. Mein erster Shoot! Mir ging die ganze Zeit der Song ‚Mood‘ durch den Kopf, weil ich so aufgeregt war, alles richtig machen wollte und die vielen verschiedenen Looks so großartig fand.“

Foto: (c) PR Photos