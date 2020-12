Helene Fischer: Emotionale Worte zur Weihnachtsshow

Helene Fischer gehört zum Weihnachtsprogramm im ZDF so sehr wie das Christkind zum Heiligabend. Dieses Jahr kann leider nicht ihre gewohnte Weihnachtsshow im Fernsehen stattfinden, deswegen bringt die Sängerin „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Vol. 1“ auf CD, DVD und Blu-ray heraus.

Wie „Universal Music“ berichtet, hat Fischer für dieses Werk Unmengen an Videomaterial gesichtet. Sie selbst sagte dazu: „Die Arbeit war ein bisschen so, als hätte ich alte Fotoalben aus meiner Jugend wiedergefunden. Ich habe mich an so viel Schönes, Emotionales, Ergreifendes und auch Lustiges erinnert, das ich schon fast vergessen hatte. Denn an jedem Song und jedem Foto hängen unzählige Erinnerungen und Gefühle. Mir wurde einmal mehr bewusst, wie viele Menschen mich auf meiner aufregenden Reise schon begleitet und unterstützt haben. Übrigens nicht nur auf der Bühne, sondern auch dahinter. Ich bin meinem Team, meinen Gästen und natürlich allen Zuschauern live in der Halle und an den Fernsehern unglaublich dankbar für das, was wir in diesen neun Jahren gemeinsam erlebt haben.“

Die gleichnamige TV-Show strahlen ZDF, ORF und SRF am 25. Dezember 2020 wie gewohnt zur Primetime aus.

Foto: (c) Kristian Schuller / Universal Music