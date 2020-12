„Hollywood Undead“ feiern neues Album mit einer Hausparty

Am 04.12. haben „Hollywood Undead“ den zweiten Teil ihres Doppelalbums „NEW EMPIRE“ rausgebracht. Die erste Platte ist bereits im Februar erschienen.

Um „NEW EMPIRE VOL. 2“ gebührend zu feiern, laden die Jungs aus Kalifornien zu einer großen Livestream-Party am 18.12. ein. Durch die Zeitverschiebung findet das Konzert zu einer eher unchristlichen Zeit statt, nämlich nachts. Gegenüber „metal-hammer.de“ sagte Johnny 3 Tears über das Spektakel: „Da wir nicht alle in einer Venue zusammen feiern können, wollten wir das Nächstbeste tun und eine unvergessliche Nacht veranstalten – an die sich am nächsten Tag keiner mehr erinnern kann.“ Keine Sorge, den Stream gibt’s auch noch bis zum 22.12. um 6 Uhr, für die, die nicht so lange aufbleiben wollen oder können.

Die Band wird bei ihrem Livestream-Konzert sowohl Klassiker als auch Songs der neuen Platte performen. Außerdem wird es Gäste und weitere Überraschungen geben.

