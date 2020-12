Howard Carpendale: Exklusives Box-Set

Howard Carpendale lässt das Jahr 2020 auf ganz besondere Weise ausklingen. Unter dem Titel „Das Werk meines Lebens“ bringt der Musiker gestern (11.12.) ein limitiertes Box-Set heraus, berichtet „Universal Music“. Darin enthalten sind 46 CDs, sechs DVDs, ein 52-seitiges Hardcover-Fotobuch und beide Teile von die „Symphonie meines Lebens“ auf Vinyl und CD.

In der Pressemitteilung des Labels heißt es dazu: „Selbst die eingefleischten Fans der Show-Legende werden in dieser limitierten Lebenswerk-Box Schätze entdecken, die bisher noch nicht gehoben wurden. (…) ‚Das Werk meines Lebens‘ ist eine Fundgrube, die nicht nur den Carpendale-Fan mit der Zunge schnalzen lässt. Diejenigen, die sich mit dem gebürtigen Südafrikaner noch gar nicht so richtig beschäftigt haben, finden in dieser Box alle Belege und Antworten auf die Frage, warum er sich über Jahrzehnte erfolgreich im Showbusiness behaupten konnte.“

Übrigens: Nächstes Jahr im Januar (14.01.) feiert Howard Carpendale seinen 75. Geburtstag.

Foto: (c) Moritz „Mumpi“ Künster / Monsterpic / Universal Music