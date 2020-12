Hugh Grant fühlt sich nicht mehr sexy

Hugh Grant wird wohl langsam alt, zumindest fühlt er sich so.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet der 60-Jährige, dass sein Körper nach dem Tennisspielen mit seiner Frau richtig steif würde, und das nicht besser werde. Er sagte: „Ich werde wohl auch neue Hüftgelenke brauchen. Sexy ist das alles nicht gerade.“ Er erklärte auch, warum er nicht mehr in romantischen Komödien mitspiele, wie am Anfang seiner Karriere. Er sagte: „Ich bin einfach zu alt und zu hässlich geworden für einen Hauptdarsteller in romantischen Komödien. Gott sei Dank!“ Zwar sei er stolz auf die Streifen und die Mehrzahl seien auch nicht idiotisch gewesen, dennoch sei er froh, sich jetzt anderen schauspielerische Herausforderungen stellen zu können.

Übrigens gefallen Hugh Grants Ehefrau seine Filme wie „Notting Hill“, „Bridget Jones“ oder „Ein Chef zum Verlieben“ nicht.

