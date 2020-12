Iggy Pop mit neuem Corona-Song

Iggy Pop hat zum Jahresende einen neuen Song zum Thema Coronavirus veröffentlicht.

In einem Video erklärte der 73-Jährige die Absicht hinter dem Song „Dirty Little Virus“: „Ich war bewegt, eine direkte Lyrik zu schreiben, nicht etwas zu Emotionales oder Tiefes.“ Stattdessen wollte er, dass die Themen der Tracks journalistisch sind und die Fragen „Wer, was, wann, wo?“ erklären. Er sagte weiter: „Ich habe das ‚Warum‘ weggelassen, weil das zu komplex wird, aber ich habe gezeigt, wie ich mich dabei fühlte.“ Er fügte noch hinzu: „Es ist seit fast einem Jahr das große Ereignis in meinem Leben – und das aller anderen, denke ich. Wenn es noch einen Mann des Jahres gäbe, wäre es das Virus.“

Iggy Pop hat letztes Jahr übrigens das Album „Free“ veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos