Jahresabschluss bei Dua Lipa

Dua Lipa hat mit 2020 abgeschlossen. Und das Ende hätte für die Sängerin nicht besser laufen können. Neben zwei Auftritten bei der letzten „Saturday Night Live“-Folge des Jahres hat sie auch in einem Sketch mitwirken können.

Auf „Instagram“ schwelgt Dua in Erinnerung und schrieb: „Es war so eine Ehre, dass ich von ‚SNL‘ zu deren letzten Folge von 2020 eingeladen wurde. Ich hatte so ein Glück, mein Jahr mit diesen Auftritten bei ‚SNL‘ abzurunden und auch einen Auftritt in einem Sketch gehabt zu haben! (…) Kristen Wiig und die ganze Besetzung… alle waren so cool und ich schwebe immer noch von dieser Energie. (…) Vielen Dank an mein Team, das wirklich das Allerbeste ist!“ Anschließend meinte die 25-Jährige noch: „Vielen Dank für all die Liebe dieses Jahr!“

Dua Lipa hat auch schon den letzten Videodreh des Jahres hinter sich gebracht.

Foto: (c) Universal Music