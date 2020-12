Jamie Cullum schnappt sich Guinness-Rekord

Seit Mittwoch (09.12.) ist Jamie Cullum der Eintrag ins Guinness Buch der Weltrekorde sicher. Der Sänger hat nämlich den Versuch gestartet, die größte virtuelle Klavier-Stunde der Welt abzuhalten – und das war ein großer Erfolg. Am Mittwoch hat er seinen zahlreichen Zuschauern auf der ganzen Welt das Weihnachtslied „In The Bleak Midwinter“ beigebracht aus seiner aktuellen Platte „The Pianoman at Christmas“, berichtet „Universal Music“.

Cullum selbst sagte im Vorfeld dazu: „Ich hatte mir wirklich gewünscht, Musik zu kreieren, die das Zusammenkommen der Menschen in dieser magischen Zeit des Jahres feiert. Ich habe das Album während des ersten Lockdowns geschrieben, und zu diesem Zeitpunkt hat sich wohl keiner von uns vorgestellt, dass wir zur Weihnachtszeit noch in einer ähnlichen Situation sein würden. Ich habe in diesem Jahr so viele phantasievolle Wege gesehen, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, trotz der physischen Trennung, die wir tatsächlich erlebt haben. Ich bin begeistert, wie Musik und die Beteiligung an ihrer Entstehung so kraftvolle Brücken zwischen den Menschen bilden können. In diesem Sinne werde ich am 9. Dezember eine virtuelle Musikstunde abhalten, um den Leuten beizubringen, wie man ein Weihnachtslied auf dem Klavier spielt. Schulen in ganz Großbritannien werden sich beteiligen, aber die Unterrichtsstunde steht absolut jedem offen, und gemeinsam werden wir versuchen, den Weltrekord für die größte Musikstunde aller Zeiten zu brechen!“

Auf sein Weihnachtsalbum „The Pianoman at Christmas“ hat Jamie Cullum übrigens zehn zeitlose Originalsongs gepackt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos