Jennifer Lopez braucht die Bestätigung von anderen nicht

Jennifer Lopez hat erst kürzlich damit angefangen, sich keine Sorgen mehr über die Erwartungen zu machen, die andere vielleicht an sie haben.

Ausschlaggebend für diese neue Einstellung war die Tatsache, dass sie für ihre Leistung in dem Film „Hustler“ nicht mit einer Oscar-Nominierung ausgezeichnet wurde. Dem „Billboard Magazine“ sagte die Sängerin und Schauspielerin dazu: „Das hat echt wehgetan. Aber ich habe erkannt, ich brauche nicht die Bestätigung von anderen. Schaut euch mein Leben an. Alles, was ich mache, ist zu versuchen, etwas aufregenderes, kreativeres und wirkungsvolleres als das letzte Mal zu machen.“

Jennifer Lopez möchte ihre Karriere dazu nutzen, allen Mädchen weltweit Mut machen.

