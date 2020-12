Jesy Nelson bedankt sich bei ihren Fans

Jesy Nelson ist so unglaublich dankbar für das Verständnis und die Unterstützung ihrer Fans. Erst kürzlich hatte die Sängerin verlauten lassen, dass sie bei „Little Mix“ aussteigt.

In ihrer „Instagram“-Story schrieb sie jetzt: „Ich möchte jeden einzelnen von euch danken, der mir in den letzten Tagen so viel Liebe und Unterstützung entgegengebracht hat. Einige eurer Nachrichten haben mich so emotional werden lassen und ich schätze das so sehr. Ich liebe euch alle.“

Jesy Nelson hat „Little Mix“ verlassen, weil es ihrer mentalen Gesundheit zu sehr geschadet hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos