Jesy Nelson verlässt „Little Mix“

Jetzt hat Jesy Nelson den Schritt gewagt: In einem persönlichen „Instagram“-Post gab die 29-Jährige bekannt, dass sie „Little Mix“ verlassen wird.

Sie schrieb an „alle meine Mixers“: „Die letzten neun Jahre mit ‚Little Mix‘ war die unglaublichste Zeit meines Lebens. Wir haben Dinge erreicht, die ich nie für möglich gehalten hätte. Vom Gewinn unseres ersten Brit Award bis zu unseren ausverkauften Shows in der O2-Arena. Ich habe Freunde und Fans auf der ganzen Welt gefunden, ich kann euch von ganzem Herzen nicht genug dafür danken, dass ich mich wie das glücklichste Mädchen der Welt fühle. (…) Die Wahrheit ist, dass die Zugehörigkeit zu der Band meine geistige Gesundheit stark beeinträchtigt hat. Ich finde den ständigen Druck, in einer Girlgroup zu sein und die Erwartungen zu erfüllen, schwer. Es kommt eine Zeit im Leben, in der wir wieder in uns selbst investieren müssen, anstatt uns darauf zu konzentrieren, andere Menschen glücklich zu machen, und ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, diesen Prozess zu beginnen. Nach langem Überlegen und schweren Herzens kündige ich an, dass ich Little Mix verlasse. Ich muss einige Zeit mit den Menschen verbringen, die ich liebe, und Dinge tun, die mich glücklich machen. Ich bin bereit, mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben einzulassen – Ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt aussehen wird, aber ich hoffe, dass ihr immer noch da seid, um mich zu unterstützen.“

In einem Band-Statement gaben die anderen „Little Mix“-Mitglieder Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall übrigens bekannt, dass sie zu dritt weitermachen werden.

