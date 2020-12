Joe Jonas: Weihnachten mit Wein und „Harry Potter“

Gläschen Rotwein in die Hand, Glotze an, ab auf die Couch! Joe Jonas lässt es sich zum Start der Weihnachtswoche so richtig gut gehen – mit einem gemütlichen Filmtag. Zur besten Mittagszeit hat sich der Sänger in die Horizontale begeben und einen guten Streifen auf die Flimmerkiste gepackt. Seine Wahl fiel auf einen magischen Klassiker: „Harry Potter und der Stein der Weisen“, also Teil eins.

So lässt es sich aushalten. Jonas postete zum Beweis ein kleines Bild in seine „Instagram“-Story. Dort ist nicht nur Daniel Radcliffe als junger Magier zu sehen, sondern auch ein Glas Rotwein und ein wunderschön geschmückter Baum. Weihnachten at it’s best.

Übrigens: Joe Jonas scheint ein richtiger Filmliebhaber zu sein. Kürzlich beschwerte er sich über Filmkritiken zu „Kevin – Allein in New York“.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos