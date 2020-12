John Legend: „Das ist eine Fälschung“

John Legend ist Opfer eines Betrügers geworden. Darauf haben ihn jetzt mehrere Fans via „Twitter“ aufmerksam gemacht. Sie schrieben: „Chrissy Teigen, John Legend, ich weiß nicht, ob das real ist… jemand auf ‚Facebook‘ sagt, dass wenn man ‚Weihnachten‘ eingibt, du 10.000 Dollar an 300 Menschen gibst oder so. Ich wollte es euch nur wissen lassen.“

Legend selbst retweetete diesen Eintrag und meinte dazu: „Das ist eine Fälschung. Ich habe deswegen schon ein paar Nachrichten bekommen und sogar meine Familie hat mich danach gefragt. Das ist eine Fälschung.“

John Legends Gedanken sind aktuell sicherlich nicht bei diesen Betrügern, sondern bei seinem Kind, das er verloren hat.

