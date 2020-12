Josh Groban hört auf die Ratschläge seiner Fans

Josh Groban verlässt sich auf die Tipps und Ratschläge seiner Fans, wenn es um seine Musik geht.

Für seine aktuelle Platte „Harmony“ hat der Musiker nicht nur eigene Songs aufgenommen, sondern auch Cover, die auf anraten seiner Anhängerschaft entstanden sind. Dem „Sorted Magazine“ sagte der Sänger dazu: „Eines der guten Dinge an den sozialen Medien ist, dass man über Musik sprechen kann und die Fans einem sagen können, welche Songs sie toll finde, wenn du sie singst. Man fängt an zu erkennen, was sich in deiner Stimmlage gut anfühlt.“

Seit Ende November ist übrigens das neue Album „Harmony“ von Josh Groban zu haben.

Foto: (c) STPR / PR Photos