Julia Michaels: „Liebe ist seltsam!“

Julia Michaels ist bis über beide Ohren in JP Saxe verliebt. Beim ersten Aufeinandertreffen hätte sie jedoch niemals gedacht, dass sie beide ein Paar werden, erzählte sie jetzt auf „Instagram“. Da schrieb die Sängerin: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich in einen Raum laufen würde mit einem Fremden an einem Klavier sitzen und über Erdbeben sprechen würde und eventuell mich in diese Person verlieben würde.“

Anschließend meinte Michaels noch zu einem weiteren Eintrag: „Liebe ist seltsam!“

Julia Michaels ist übrigens schon seit Mitte November in Weihnachtsstimmung.

Foto: (c) LVN / PR Photos