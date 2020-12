Justin Bieber: „Das sind die Nächte…“

Wisst ihr wie Justin Biebers Nacht war? Sie war hervorragend. Der Sänger probt aktuell in den eigenen vier Wänden für seinen großen Silvester-Auftritt und postete neue Impressionen auf „Instagram“. Zu einem Video schrieb er: „Ich liebe, was ich tue.“

Und natürlich ist zuhause auch Ehefrau Hailey nicht weit. Ein weiteres Posting zeigt die beiden Eheleute eng umschlungen miteinander. Dazu schrieb Bieber: „Das sind die Nächte, die ich mir nur in den kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Wenn ihr in meiner Bude gewesen wärt, wüsstet ihr, wovon ich rede.“ Hätte er Einladungen verschickt, wären auch sicher Leute gekommen. So können wir die grandiose Nacht leider nur erahnen.

Übrigens: Wer beim Silvester-Gig von Justin Bieber dabei sein möchte, muss 20 Dollar blechen.

Foto: (c) PR Photos